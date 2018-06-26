Стало известно, у кого в Украине могут забрать пенсию

В Украине есть целый ряд оснований, которые позволяют Пенсионному фонду на время или вовсе отменять выплату.

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Согласно закону, без пенсии могут остаться:

- Украинцы, которые свои выплаты получили по поддельным документам. Еще несколько лет назад Министерство финансов начало процедуру проверки всех получателей социальных выплат, в том числе и пенсионеров. Кроме того, подобную верификацию регулярно проводит и Пенсионный фонд.

- Пенсионеры, которые живут за границей. “Пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины”, – говорится в законе. Пересечения границы фиксируются Миграционной службой. В случае, если украинец отсутствовал в стране длительное время, пенсию на этот период могут приостановить.

- Также законом предусмотрено: если пенсионер не получает свою выплату как минимум полгода, это может стать основанием приостановить ее.

- Переселенцы, которые меняют место жительства. Если по результатам проверки, проведенной подразделениями Государственной миграционной службы, будет принято решение о том, что фактическое место проживания не соответствует официальному, выплата пенсии будет прекращена со следующего месяца.