Самая маленькая Honda будет разгоняться до 240 км/ч

Honda представила второе поколение своей популярной газонокосилки Mean Mower — Honda Mean Mower V2. Её максимальная скорость, по предварительной информации, может достигнуть 240 км/ч.

Honda Mean Mower первого поколения (2014 года) имела максимальную скорость в 186 км/ч. Уже тогда это был просто великолепный показатель для газонокосилок. При этом Mean Mower до 100 км/ч разгонялась всего за 4 секунды. Похоже, что у Mean Mower V2 эти показатели будут ещё лучше.

Вначале Honda говорила, что Mean Mower получит максимальную скорость в 215 км/ч. Однако, у японцев ещё более амбициозные планы. Они хотят, чтобы максималка достигла не менее 240 км/ч. Предварительные тесты показали, что достичь такой цифры вполне реально.

Так как тесты новой Mean Mower уже начались, надеемся, что скоро станут известны все её динамические показатели. Нас ждет приятный сюрприз.



Новая японская газонокосилка оснащается четырехцилиндровым двигателем объемом 999 сс, который взяли у мотоцикла Honda Fireblade. Его мощность – 189 л.с. и 112 Нм крутящего момента. Это примерно на 80 «лошадей» больше, чем мощность мотора у Mean Mower первого поколения.