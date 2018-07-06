В Раде хотят защитить украинцев от некачественных продуктов питания

Народный депутат Украины, председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец требует вынести на рассмотрение парламента законопроект №8464 о санитарно-эпидемиологическом благополучии. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, рассмотрение законопроекта является неотложным. Документ призван защитить соотечественников от некачественных продуктов.

“Из-за непродуманной политики правительства, контроль над качеством продуктов со стороны государства потерян, впервые за годы независимости в Украине люди умирают от промышленного ботулизма — зараженных продуктов, купленных в супермаркетах. Смертность от ботулизма за последние годы в нашей стране выросла втрое. При этом смерти от отравлений в большинстве случаев можно и нужно было предотвратить”, – написала Богомолец.

Напомним, по данным экспертов, продуктовый рынок Украины переполнен фальсификатом. Недобросовестные производители фальсифицируют товары почти всех групп. Чаще всего – молочку и колбасные изделия. Немало подделок и среди промышленных товаров, таких как порошки или косметика.

Отдельную и значительную нишу фальсификата занимает алкоголь. Контафактной продукции, по оценкам специалистов, сегодня на рынке Украины уже даже больше, чем легальной.