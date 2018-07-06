Компенсацию агросектора выплачивают независимо от размера предприятия - Гройсман

Компенсации в аграрном секторе, которые выплачиваются по правительственным программам, выделяются независимо от размера предприятий и пропорционально осуществленным затратам.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

“Мы не поднимаем вопрос о размере предприятия. 25-30% из строительства ферм, молочно-товарных комплексов – все, что касается производства, мы компенсируем. Так же мы компенсируем 25% стоимости с/х техники, пусть ее покупает хоть большая компания, хоть маленькая. Но если технику покупает не компания, а фермер, то мы компенсируем 40% стоимости техники, которая произведена в Украине. За посадку садов вы получите 80% компенсации стоимости посадочного материала”, – сказал Гройсман.

Кроме того, добавил он, отдельно из бюджета выделен 1 млрд грн для поддержки украинского фермерства.