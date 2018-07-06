Фонд госимущества сообщил о возможном срыве малой приватизации

Глава Фонда госимущества Виталий Трубаров сообщил, что более 60% объектов так называемой малой приватизации не могут выставить на продажу из-за отсутствия документа, который должно разработать Министерство экономики.

Об этом Трубаров написал в Facebook.

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«Отсутствие порядка определения дополнительных условий продажи — это важнейший вопрос, ведь более 60 процентов предприятий будет выставляться на продажу именно с условиями. А на сегодня этот нормативный документ отсутствует», — заявил Трубаров.

По словам главы Фонда госимущества, из-за отсутствия документа, который Минэкономики должно разработать и подать на рассмотрение Кабмина до 10 мая, там не могут выставить на продажу более половины малых государственных предприятий.

«Второй нерешенный вопрос — это продажа через электронную торговую систему пакетов акций, принадлежащих государству в уставных капиталах хозяйственных обществ», — добавляет Трубаров.

Он отмечает, что система «Prozorro.Продажи» до сих пор не предоставила документов, которые бы подтвердили ее право продавать пакеты акций, принадлежащих государству. Также, по мнению Трубарова, в «Prozorro.Продажи» не предусмотрено возможности внесения информации, которую необходимо подавать в отношении пакетов акций. В общем, эта проблема касается приватизации 63 объектов, стоимость которых оценивается на уровне 1,12 миллиарда гривен.

Трубаров отметил, что обратился к Кабмину и Минэкономики с целью скорейшего решения проблем, ставящих под угрозу малую приватизацию в Украине.