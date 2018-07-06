Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 22 0

Фонд госимущества сообщил о возможном срыве малой приватизации

Фонд госимущества сообщил о возможном срыве малой приватизации

Глава Фонда госимущества Виталий Трубаров сообщил, что более 60% объектов так называемой малой приватизации не могут выставить на продажу из-за отсутствия документа, который должно разработать Министерство экономики.

Об этом Трубаров написал в Facebook.

Читайте также: В этом году приватизация дала в госбюджет 50 миллионов – Минфин
«Отсутствие порядка определения дополнительных условий продажи — это важнейший вопрос, ведь более 60 процентов предприятий будет выставляться на продажу именно с условиями. А на сегодня этот нормативный документ отсутствует», — заявил Трубаров.

По словам главы Фонда госимущества, из-за отсутствия документа, который Минэкономики должно разработать и подать на рассмотрение Кабмина до 10 мая, там не могут выставить на продажу более половины малых государственных предприятий.

«Второй нерешенный вопрос — это продажа через электронную торговую систему пакетов акций, принадлежащих государству в уставных капиталах хозяйственных обществ», — добавляет Трубаров.

Он отмечает, что система «Prozorro.Продажи» до сих пор не предоставила документов, которые бы подтвердили ее право продавать пакеты акций, принадлежащих государству. Также, по мнению Трубарова, в «Prozorro.Продажи» не предусмотрено возможности внесения информации, которую необходимо подавать в отношении пакетов акций. В общем, эта проблема касается приватизации 63 объектов, стоимость которых оценивается на уровне 1,12 миллиарда гривен.

Трубаров отметил, что обратился к Кабмину и Минэкономики с целью скорейшего решения проблем, ставящих под угрозу малую приватизацию в Украине.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:ФГИУ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018