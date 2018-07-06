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Мальта приняла законы, регулирующие криптовалютную индустрию

Мальта приняла законы, регулирующие криптовалютную индустрию

Мальтийский парламент принял три закона — «Закон о цифровых инновациях», «Акт о инновационных технологиях, договоренностях и сервисах» и «Акт о виртуальных финансовых активах». Об этом говорится на сайте Maltatoday.

Мальта стала одной из первых стран, которые внесли криптовалюту в правовое поле. Власти страны считают, что это поднимет экономику Мальты, привлечет новых инвесторов и поможет стабилизировать рынок.

Эксперты считают, что «принятие новых законов позволит Мальте закрепить свой статус блокчейн-острова и страны, которая развивает криптовалютный рынок». По их мнению, теперь компаниям будет комфортнее вести бизнес в стране.

На Мальте уже работают большое количество блокчейн и криптовалютных проектов, поскольку власти страны благоприятно воспринимают эту сферу. В Мальте зарегистрированы представительства таких крупных игроков как Binance и BitBay.

По материалам hightech.fm
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