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Volvo создает новый бренд

Volvo создает новый бренд

Шведская компания Volvo решила создать новый бренд M, который объединит в себе все «мобильные» сервисы этого автопроизводителя. В данном случае обозначение M не имеет отношение к высокопроизводительным моделям.

Пока Volvo не стал вдаваться в никакие подробности про бренд M, пообещав только сделать это немного позже. Однако, учитывая, что под этим брендом должны предоставляться «услуги мобильности», то кое-что о нем нам уже известно.

Думаем, под этим брендом будут оказываться в том числе услуги абонентского сервиса «Care by Volvo», который уже проходит пилотные испытания в Швеции и США. Его суть заключается в том, что при помощи мобильного приложения можно заказать для аренды автомобиль из специального гаража. Причем автомобиль можно брать любой, если он свободен. За это берется ежемесячная абонентская плата.

Шведская компания намерена начать полнофункциональную работу бренда M весной 2019 года. Вначале его «запустят» в Гетеборге (Швеция), а потом он появится в США.

Руководство компании Volvo считает, что в современном мире автолюбителям нужно предлагать новые способы владения автомобилями. Как раз для этого и предназначен бренд М. Естественно, шведская компания рассчитывает получать благодаря нему очень хорошую прибыль.

По материалам autonews.ua
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