В ЕС по безвизу украинцев будут пускать за деньги и после проверки

В Европарламенте утвердили создание новой Европейской системы информации о путешествиях и авторизации (ETIAS). Постановление поддержали 494 голосами. 115 парламентариев высказались против, а 30 – воздержались. Теперь инициатива должна быть официально принята Советом министров, а затем опубликована в Официальном журнале. Планируется, что заработает новая система уже в 2021 году.

Соответствующее решение опубликовано в четверг, 5 июля, на сайте Европарламента.

Вскоре граждане стран, не входящих в ЕС, которые освобождены от визовых требований, должны будут перед поездкой в ЕС получить разрешение. Путешественникам, представляющим угрозу безопасности, будет отказано во въезде в ЕС.

Заявка будет включать вопросы о судимости и поездках в зоны конфликта. Само разрешение будет стоить 7 евро и действовать три года или до истечения срока действия проездного документа. Для лиц младше 18 лет и старше 70 заявка будет бесплатной.

По заверениям европейских чиновников, новая система позволит проводить расширенные проверки безвизовых путешественников и тех, кто может представлять угрозу безопасности, нелегальных мигрантов или тех, кто несет эпидемические риски.

Таким образом, жители 60 стран и территорий, освобождаемые от визовых требований, должны будут заполнить электронную форму до их предполагаемого путешествия, указать свои личные данные (включая имя, дату и место рождения, пол и гражданство), данные загранпаспорта (срок действия, страну), домашний адрес и контактную информацию, а также указать европейскую страну, в которую путешественник намерен отправиться первым делом.

Частые поездки вызовут подозрение

Заявителю также необходимо будет проинформировать власти о любых обвинительных приговорах за серьезные уголовные преступления (например, терроризм, сексуальную эксплуатацию детей, торговлю людьми или наркотиками, убийство и изнасилование), о пребывании в конкретных зонах войны или конфликта, и о любых административных решениях, требующих от них покинуть страну за последние десять лет. В случае террористических преступлений, данные потребуют за период двадцать лет, и попросят дополнительных разъяснений по дате и стране вынесения обвинительного приговора.

Новая система может стать настоящей проблемой не только для наших туристов, но и для заробитчан, говорят эксперты. Если система будет видеть, что человек часто пересекает границу (ездит на заработки или в командировки), то это вполне может стать поводом для более тщательной проверки, поскольку это может говорить о желании в будущем эмигрировать в ЕС окончательно.

К тому же, для стран вроде Украины, как ни крути, 7 евро не так уж и мало. Не говоря уже о том, что оплатить их надо будет с банковской карты, которой может не быть. Скорее всего, говорят эксперты, на деле отказов во въезде станет больше.

«По сути, это либеральная форма визового режима, только с электронными визами. В первую очередь, в зоне риска те, у кого есть административные проступки не только в Европе, но и в Украине, например, неоплаченный штраф. Из-за этого вполне могут отказать во въезде. У кого проблем нет, система «даст добро» в течение нескольких часов», — рассказал UBR.ua директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Каждая заявка будет автоматически проверена по всем соответствующим базам данных, чтобы, среди прочего, уточнить, был ли зарегистрированный проездной документ потерян или украден, и находится ли лицо в розыске для ареста. Подавляющее большинство заявителей получат разрешение почти сразу, заверяют чиновники.

Если при проверке документов есть одно или несколько обращений, или положительный ответ на любой из вопросов о судимости, поездках в районы конфликтов и постановлениях покинуть страну, данные будут проверяться вручную, а риск безопасности, миграции или эпидемии будет оцениваться индивидуально. При этом не ясно, что делать людям, получившим отказ: ни сроков повторной подачи прошения, ни порядок обжалования пока неизвестны.

Инициаторы новых правил говорят, что новая норма позволит защитить граждан ЕС от опасностей неконтролируемой миграции и даже от множества недугов. И намекают, что данная мера является лишь частью будущей мощной системы безопасности.

«ETIAS преодолеет существующий информационный вакуум о безвизовых путешественниках, оценив, являются ли они безопасными, несут ли риски незаконной миграции или высокого уровня эпидемии, прежде чем они прибудут на внешнюю границу. Новая система будет в значительной степени способствовать повышению безопасности граждан ЕС. Поэтому это важный шаг в направлении более сильных и разумных информационных систем для границ и безопасности», — отметила докладчик парламента Кинга Гал.

Денис Вергун