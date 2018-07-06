По информации на 12:35, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (28,318 млн и 24,360 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (44 и 36). Максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,19-26,20 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 80 активных заявок по доллару на сумму более 52,678 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ
– 7 лучших заявок “Куплю”:
26,2200 – 1 000
26,2000 – 7 777
26,2000 – 400
26,2000 – 3 222
26,2000 – 8 800
26,2000 – 400
26,2000 – 1 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,1800 – 3 600
26,1800 – 4 400
26,1800 – 5 000
26,1900 – 10 000
26,1900 – 30 000
26,1900 – 15 000
26,1900 – 2 600
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,1582 (предыдущий 26,2772)
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,2194 (предыдущий 26,2058)
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.