По информации на 12:35, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (28,318 млн и 24,360 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (44 и 36). Максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,19-26,20 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 80 активных заявок по доллару на сумму более 52,678 млн грн, которые распределились следующим образом:



*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

Вниманию– 7 лучших заявок “Куплю”:26,2200 – 1 00026,2000 – 7 77726,2000 – 40026,2000 – 3 22226,2000 – 8 80026,2000 – 40026,2000 – 1 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,1800 – 3 600

26,1800 – 4 400

26,1800 – 5 000

26,1900 – 10 000

26,1900 – 30 000

26,1900 – 15 000

26,1900 – 2 600





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,1582 (предыдущий 26,2772)

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,2194 (предыдущий 26,2058)

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.