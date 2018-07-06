Размер дотаций государственным шахтам в год составляет 3 млрд гривен

Размер дотаций государственным угольным шахтам в год составляет 3 млрд гривен.

Об этом во время часа вопросов к правительству заявил глава правительства Владимир Гройсман.

Читайте также: Минфин перераспределил 220 млн грн для выплаты зарплаты шахтерам – профсоюз горняков

“К большому сожалению, состояние дел в отрасли (угольной – ред.) является неудовлетворительным и не устраивает шахтеров … Сегодня возникает разница между себестоимостью добывающегося угля и его ценой на продаже. Эта разница не в пользу государственных шахт, и поэтому мы дотируем сегодня каждую тонну угля. Эта дотация за год составляет 3 млрд гривен”, – сообщил В.Гройсман.