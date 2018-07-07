Эксперты рассказали, в каких областях больше всего предложений сезонной занятости

По состоянию на 1 июня этого года в Государственной службе занятости работодателями было зарегистрировано 86 тыс. вакансий, а еще 46 тыс. предложений работы были получены из других источников, пишет Сегодня.

Больше всего сезонных вакансий появляется там, где есть различные курорты, базы отдыха, санатории и просто пляжи. Так, согласно статистике службы занятости, больше всего предложений сезонной занятости в Одесской, Хмельницкой, Винницкой, Львовской и Киевской областях.

А вот в компании HeadHunter рассказали, что, кроме вышеперечисленных, активно сезонные вакансии предлагают также работодатели Днепровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.

Так, в Одесской области существует большой спрос на поваров и официантов с зарплатой от 4 500 до 10 тыс. грн, на горничных (заработок от 4 до 6 тыс. грн), а также на продавцов и подсобных рабочих, которые могут получать около 4 тыс. грн. В Хмельницкой области часто ищут проводников пассажирских вагонов с зарплатой в 5 500 грн.

А вот в Винницкой области востребованы больше сельскохозяйственные специальности, например, подготовитель сырья (консервов), рабочий по комплексному обслуживанию с/х производства, укладчик продуктов консервирования, оператор линии в производстве пищевой продукции.

На Львовщине ищут также проводников, правда, зарплату здесь предлагают побольше – до 7600 грн, а также дорожных (8 тыс. грн) и подсобных рабочих (6 тыс. грн). В Киевской области, по данным службы занятости, наибольший спрос на электрогазосварщиков (9 000-15 000 гривен).