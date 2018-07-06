Российскому Сбербанку и ВТБ досталась за долги половина крупнейшего ритейлера Хорватии

Российские банки договорились о покупке 46% акций крупнейшей частной компании на Балканах – хорватского продуктового ритейлера Agrokor.

Продажа акций происходит в рамках реструктуризации и урегулирования долга Agrokor. По данным издания, Сбербанку Agrokor должна около €1,1 млрд, ВТБ – около €300 млн.

За операцию, которая передаст компании в руки кредиторов и держателей бондов, проголосовали владельцы 80% долга. Сбербанк в результате реструктуризации станет крупнейшим владельцем компании с долей 39%, у ВТБ будет около 7%.

Также отмечается, что на начало 2016 года в хорватском ритейлере работало 60 тыс. человек, выручка группы в 2015 году составила €6,6 млрд, а чистая прибыль – €175 млн. Но оказалось, что отчетность группы недостоверная, расплачиваться с банками и поставщиками ей нечем. Хорватия приняла специальный закон для поддержки компании.