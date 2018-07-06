К аудиту ремонта дорог привлекут экспертов FIDIC

Счетная палата подписала Меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией инженеров-консультантов Украины, которая является единственным уполномоченным представителем FIDIC в нашей стране.

Специалистов Ассоциации будут привлекать к проведению аудита объектов инфраструктуры, прежде всего ремонта дорог, сообщает управление информационной политики Счетной палаты.

“Счетная палата Украины заинтересована в привлечении экспертов FIDIC (Международной ассоциации инженеров-консультантов – ред.), осуществляющих независимый контроль в сфере строительства, к аудитам объектов инфраструктуры. И это касается, в первую очередь, ремонта дорог. Соответствующий Меморандум о сотрудничестве был подписан председателем Счетной палаты Валерием Пацканом и президентом Ассоциации инженеров-консультантов Украины Яной Щигуровой. Ассоциация инженеров-консультантов Украины является единственным уполномоченным представителем FIDIC в Украине”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что экспертиза по стандартам и принципам FIDIC должна усиливать объективность аудита относительно эффективности использования бюджетных средств при строительстве, реконструкции, капитальных и текущих ремонтах объектов инфраструктуры.

“Счетная палата при проведении аудитов будет использовать независимый контроль FIDIC, что заставит подрядчиков не только сдавать объекты надлежащего качества, но и взвешенно тратить каждую копейку налогоплательщиков. Ведь значительная сумма именно их средств идет на строительство или ремонт инфраструктурных объектов”, – сказал Пацкан.

Он также отметил, что это позволит экономить колоссальные средства госбюджета.

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Пацкан убежден, что консультации и экспертная оценка Ассоциации будут важными и при проведении внешних финансовых аудитов эффективности расходования средств на ремонт дорог общегосударственного значения. Такие аудиты, отмечают в Счетной палате, будут проведены уже в этом году.

Меморандум о сотрудничестве Счетной палаты с Ассоциацией инженеров-консультантов Украины предусматривает поддержку инициатив по развитию государственного внешнего финансового контроля при реализации проектов строительства инфраструктурных объектов.