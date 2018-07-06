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Тюрьма и пожизненное лишение прав: водителям в Украине грозят новые наказания (инфографика)

Тюрьма и пожизненное лишение прав: водителям в Украине грозят новые наказания (инфографика)

Верховная Рада Украины в первом чтении проголосовала за более строгое наказание для водителей, садящихся за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, пишет Сегодня.

Если авария привела к телесным повреждениям или смерти, виновника лишат свободы от 8 до 10 лет. На такой же срок заберут и права.

Увеличить хотят также размер самих штрафов за вождение “под градусом”.

Минимальный штраф составит 10 тысяч гривен, с лишением права езды в год. Если же в течение пяти лет случай повторится, взыскание составит уже 40 тысяч гривен, а права заберут на 10 лет.

Если, несмотря на запрет, водитель сядет за руль, ему грозит до 5 лет тюрьмы. Права в таком случае заберут навсегда.

По материалам Сегодня
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