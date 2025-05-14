Регулятор определил регионы, где обеспечат универсальный скоростной интернет — Finance.ua

Регулятор определил регионы, где обеспечат универсальный скоростной интернет Сегодня 05:39 — Технологии&Авто

Регулятор определил регионы, где обеспечат универсальный скоростной интернет

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций (НКЭК), определила территории, на которых должен быть обеспечен доступ к универсальной электронной коммуникационной услуге — скоростному интернету.

Об этом сообщает пресс-служба НКЭК.

Решение № 298 утверждает перечень населенных пунктов и территорий, где отсутствует фиксированный широкополосный интернет и где операторы не планируют развертывать собственные сети на коммерческой основе в 2025 году.

Формирование этого перечня включало:

географические осмотры покрытия;

данные от операторов;

общественные консультации;

учет территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированные.

Сообщается, что сформированный перечень территорий уже передан в Министерство цифровой трансформации, которое должно организовать конкурс для привлечения операторов, которые смогут обеспечить качественный и доступный широкополосный интернет в этих населенных пунктах.

В случае, если конкурс не определит победителей, поставщики универсальной услуги будут определены непосредственно НКЭК в соответствии с действующим законодательством.

Ознакомиться с полным перечнем этих регионов можно на официальном сайте НКЭК или по ссылке

Діло По материалам:

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