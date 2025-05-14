Регулятор определил регионы, где обеспечат универсальный скоростной интернет — Finance.ua
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Регулятор определил регионы, где обеспечат универсальный скоростной интернет

Технологии&Авто
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Регулятор определил регионы, где обеспечат универсальный скоростной интернет
Регулятор определил регионы, где обеспечат универсальный скоростной интернет
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций (НКЭК), определила территории, на которых должен быть обеспечен доступ к универсальной электронной коммуникационной услуге — скоростному интернету.
Об этом сообщает пресс-служба НКЭК.
Решение № 298 утверждает перечень населенных пунктов и территорий, где отсутствует фиксированный широкополосный интернет и где операторы не планируют развертывать собственные сети на коммерческой основе в 2025 году.

Формирование этого перечня включало:

  • географические осмотры покрытия;
  • данные от операторов;
  • общественные консультации;
  • учет территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированные.
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Сообщается, что сформированный перечень территорий уже передан в Министерство цифровой трансформации, которое должно организовать конкурс для привлечения операторов, которые смогут обеспечить качественный и доступный широкополосный интернет в этих населенных пунктах.
В случае, если конкурс не определит победителей, поставщики универсальной услуги будут определены непосредственно НКЭК в соответствии с действующим законодательством.
Ознакомиться с полным перечнем этих регионов можно на официальном сайте НКЭК или по ссылке.
По материалам:
Діло
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