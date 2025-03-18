В Минцифре ответили, когда оживут «мертвые зоны» мобильной связи и интернета — Finance.ua

В Минцифре ответили, когда оживут «мертвые зоны» мобильной связи и интернета Сегодня 15:33

В 2025 году покрытие мобильной связи и интернета в Украине составляет около 98%, не считая временно оккупированных территорий. С ними покрытие составляет около 91%. Также за последний год выросла скорость мобильного интернета.

Об этом в комментарии УНН рассказал советник министра цифровой трансформации Украины по вопросам электронных коммуникаций Денис Поздняков.

«В 2025 год покрытие мобильной связи и интернета составляет 97,9% (без ВОТ, с ВОТ — 90,9%), а скорость интернета — 31,23 Мбит/с, в 2023 было — 23,13 Мбит/с. Наличие и качество связи обеспечивается благодаря питанию базовых станций операторов генераторами и аккумуляторами. Операторы закупили более 500 тысяч аккумуляторов и генераторов для поддержания постоянства сетей», — сказал он.

По его данным, мобильные операторы за 2024 год построили 3400 базовых станций мобильной связи и обеспечили 4G-связью 809 населенных пунктов в Украине.

Поздняков отметил, что некорректно сравнивать Украину с другими европейскими странами по качеству мобильного покрытия из-за полномасштабной войны.

«Нашу энерго- и телеком-инфраструктуру постоянно обстреливают россияне. Украинские операторы инвестируют в поддержку постоянства сетей, восстановление и строительство новых. У европейских операторов есть другие приоритеты и, в частности, изучают наш опыт в обеспечении постоянства сетей, прогнозировании рисков и их преодолении», — отметил Поздняков.

При этом, по его убеждению, несмотря на данные о том, что финансовая нагрузка на украинских абонентов выше по сравнению с европейцами из-за более низкого уровня доходов, стоимость мобильной связи в Украине приемлемая.

«Средний доход от абонента ARPU (Average revenue per user — с англ.: средний доход на одного пользователя. — Ред.) для крупнейшего мобильного оператора страны в 2024 году составил примерно 112 гривен в месяц. Это свидетельствует об относительно низкой финансовой нагрузке на потребителей в сфере мобильной связи», — рассказал Поздняков.

УНІАН По материалам:

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