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В ЕС крупный банк уличили в отмывании 7 млрд евро для Кремля

В ЕС крупный банк уличили в отмывании 7 млрд евро для Кремля

Крупнейший банк Дании Danske Bank отмыл 7 миллиардов евро из России.

Дело, связанное с убийством российского юриста Сергея Магнитского, ставит датские финансовые органы в затруднительном положение, поскольку они получили эту информацию еще пять лет назад, но так ничего и не сделали с проблемой грязных денег, пишет EUObserver.

В частности, банк провел свыше 43 тысяч операций, связанных с российскими компаниями-пустышками, зарегистрированными в карибских офшорах. Деньги выводились из России через эстонское отделение Danske Bank с 2007 по 2015 год.

Большая часть средств была потрачена на дорогую недвижимость, автомобили и драгоценные камни.

Все компании, о которых идет речь (среди них Diamonds Forever International, Castlefront и Megacom Transit), связаны с мошенничеством в России, за разоблачение которого был убит Магнитский.

В частности, в 2007 году российские чиновники, начальники служб безопасности и главари мафии растратили 200 миллионов евро из налоговой системы РФ.

“Мы обнаружили 20 счетов в Danske Bank, связанных с переводом денежных средств из тех 200 миллионов евро”, – сообщил бывший работодатель российского юриста Билл Броудер, назвав эти средства из России “кровавыми деньгами”.

Броудер отметил, что изучал след грязных денег в течение последних девяти лет, что привело к расследованию в 15 странах, включая Кипр, Францию, Испанию, Швейцарию, Великобританию и США, однако не Данию.

По его словам, этот денежный след привел к высшим эшелонам Кремля, в том числе к личным друзьям российского президента Владимира Путина.

При этом датский эксперт по мошенничеству Якоб Деденрот Бернхофт назвал отмытые российские деньги “астрономической суммой”.

По материалам Обозреватель
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