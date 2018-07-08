Подержанные автомобили, которые разорят владельцев своими поломками

Уже на протяжении довольно длительного времени авторитетное американское издание анализирует отзывы владельцев разных марок машин, а затем составляет рейтинг транспортных средств, которые настолько часто причиняют своим владельцам проблемы, что от покупки такой «дыры в бюджете» лучше сразу отказаться.

До того момента, пока не стала выпускаться новая модель автомобиля, а было это до 2014 года, автолюбители испытывали множество проблем с Х5. Особенно часто подводит климат-контроль, страдали также и различные области движка, и топливная система. Эксперты не советуют приобретать эти машины, выпущенные в 2011-12 годах, но не меньше проблем отмечается и в экземплярах двух последующих лет.

Вообще, в рейтинге надежности автомобилей показатели компании Ford были не самыми хорошими, но среди миниатюрных авто этой марки ситуация совсем плачевная. А именно, чаще всего проблемы фиксировались у моделей, спущенных с конвейера в промежуток 2011-14 годов. Основная масса неполадок выявлялась в трансмиссии, аудиосистеме и самом кузове. А компакт-диски начала десятилетия по рейтингам намного хуже средних показателей.

Шестое семейство этих миниатюрных автомобилей так же может похвастаться кучей проблем. У машин 2014-16 годов было зафиксировано множество неприятностей, которые касались качества салона, круиз-контроля, аудиосистемы и прочего оборудования.

В 2015 году случился запуск полностью новой модели Q7, и эксперты отдали должное обновленной версии, ведь она по качеству куда лучше предыдущих вариаций. В старых экземплярах то и дело проявлялись неполадки в системе тормозов, кузове и аудиосистеме.

За минувший десяток лет компания выпустила в свет около 19 моделей, которые оказались в числе худших. Поэтому, желая купить что-то из их ассортимента, присматриваться к автомобилям нужно очень внимательно. Худшим выбором может стать Fiat 500. Находясь в числе самых красивых в линейке миниатюрных машин, он рискует стать настоящей катастрофой для своего владельца. Неисправности у него случаются и в тормозах, и в приводе, и в подвеске, хромает и качество салона. Но самыми проблемными являются модели, вышедшие в период 2012-15 года, за исключением 2014 года.