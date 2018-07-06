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Wikipedia приостановила работу в трех странах ЕС в знак протеста из-за нового закона об авторском праве

Wikipedia приостановила работу в трех странах ЕС в знак протеста из-за нового закона об авторском праве

Wikipedia приостановила работу своей интернет-энциклопедии в Италии, Испании и Латвии из-за возможного введения закона Евросоюза об авторском праве. Об этом пишет TechCrunch.

5 июля 2018 года Европарламент обсудит введение нового законопроекта, который обяжет крупных распространителей контента ввести предварительную фильтрацию материалов, а также запретит публиковать на своих площадках материалы, защищенные авторским правом. В случае, если интернет-площадки решат публиковать такие материалы, они должны будут выплатить владельцу прав гонорар.

Теперь, когда пользователи из нескольких стран ЕС заходят на страницу «Википедии», они видят пост с заглушкой и требованием к Европарламенту отказаться от введения нового закона.

Пока законопроект находится сыром состоянии — в нем нет положений о том, как сайты будут фильтровать контент, какие материалы попадают под определение «защищенные авторским правом», а также можно ли будет интернет-площадкам копировать произведения классики литературы, делать скриншоты фильмов и даже вставлять части из произведений искусства в сниппеты без выплаты авторского гонорара.

По материалам hightech.fm
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