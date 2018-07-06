Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 22 0

Американский стартап напечатал часть сердечной мышцы для трансплантации

Американский стартап напечатал часть сердечной мышцы для трансплантации

Команде медиков из чикагского стартапа BIOLIFE4D удалось напечатать материал, образующий сердечную мышцу. Он пока не способен заменить полностью сердце, однако может заменить небольшой поврежденный участок сердца. Ученые отмечают, что материал полностью биосовместим. Об этом пишет «Популярная механика».

Трансплантация органов, особенно сердца — сложнейшая хирургическая задача, которая ежедневно спасает сотни человеческих жизней. При этом некоторые органы человеческий организм в итоге отвергает, поэтому биохимики пытаются напечатать органы из собственных клеток пациента. Пока эта задача еще не решена, однако BIOLIFE4D удалось хотя бы частично приблизиться к этой цели.

Уже в ближайшее время пластыри из напечатанного из клеток материала начнут использоваться для лечения сердечных заболеваний. В дальнейшем ученые планируют создать полноценное сердце, напечатанное на 3D-принтере.

По материалам hightech.fm
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018