Американский стартап напечатал часть сердечной мышцы для трансплантации

Команде медиков из чикагского стартапа BIOLIFE4D удалось напечатать материал, образующий сердечную мышцу. Он пока не способен заменить полностью сердце, однако может заменить небольшой поврежденный участок сердца. Ученые отмечают, что материал полностью биосовместим. Об этом пишет «Популярная механика».

Трансплантация органов, особенно сердца — сложнейшая хирургическая задача, которая ежедневно спасает сотни человеческих жизней. При этом некоторые органы человеческий организм в итоге отвергает, поэтому биохимики пытаются напечатать органы из собственных клеток пациента. Пока эта задача еще не решена, однако BIOLIFE4D удалось хотя бы частично приблизиться к этой цели.

Уже в ближайшее время пластыри из напечатанного из клеток материала начнут использоваться для лечения сердечных заболеваний. В дальнейшем ученые планируют создать полноценное сердце, напечатанное на 3D-принтере.