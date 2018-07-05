Украинцы стали меньше есть сахара: за 8 лет потребление упало на 21%

За последние 8 лет украинцы сократили потребление сахара на 21%. Об этом сообщает “Украинский клуб аграрного бизнеса” (УКАБ).

Если в 2005 году украинцы потребили 1,79 млн тонн, то в 2017 году потребление не достигло и одного миллиона тонн — 956 тыс. тонн.

“Стремительное снижение объемов потребления связано с сокращением населения, нестабильной покупательной способностью и изменением культуры питания”,— говорится в сообщении УКАБ.

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По данным Госстата Украины, в 2005 году среднестатистический украинец в течение года употребил в среднем 38 кг сахара, тогда как в 2017 году данный показатель снизился до 30 кг. Способствовало сокращению и распространение практики сухого замораживания плодово-овощных культур. Если раньше хозяйки запасали ягоды, фрукты на зиму, используя консервирование, которое требовало много сахара, то сейчас использование камер для хранения данных продуктов значительно уменьшило потребность в этом продукте.

Тем временем украинские производители продолжают наращивать производство сахара. В целом производство сахара в 2017/2018 МГ выросло на 6,5% и составляет 2,14 млн тонн. В сезон работало 46 сахарных заводов.