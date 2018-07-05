Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 268 0

«Велика Кишеня» купила свои долги со скидкой в 72%

«Велика Кишеня» купила свои долги со скидкой в 72%

Управляющий продуктовыми сетями «Великой Кишени» и «Велмарт» – холдинг «Ритейл Групп» – выкупил за 190,965 млн грн долги своих компаний через подконтрольную компанию «Маркет-Сервис».

Соответствующий договор о переуступке был подписан 4 июля.

ООО «Маркет-Сервис» зарегистрировано в Киеве 13 марта 2001 года. Учредителем и руководителем компании является Ирина Рудь. Уставный фонд составляет 11,8 тыс. грн. По данным системы YouControl, компания «Маркет-Сервис» входит в «Ритейл Групп» Романа Лунина.

Аукцион по продаже актива прошел 11 июня. В ходе торгов цена могла упасть со стартовых 682 млн грн в 9:35 до 136,4 млн грн в 16:15, но в 15:35 «Маркет-Сервис» остановил торги на отметке 190,965 млн грн. Других желающих купить лот не было.

Одним лотом на торги выставлялись права требования по шести кредитам. В один пул объединены активы Банка Форум, «Киевской Руси» и Дельта Банка.

Все заемщики – 5 юридических лиц – не находятся в процессе банкротства, ведут активную хозяйственную деятельность и входят в состав холдинга «Ритейл Групп» Романа Лунина.

В обеспечение по кредитным договорам банкам передавались, в частности, недвижимое имущество (Центр подготовки товаров сельскохозяйственного назначения общей площадью 24 338,6 кв. м и земельные участки площадью 16 га в селе Вишеньки Бориспольского района Киевской область), а также товары в обороте продуктовой и промышленной группы, хранящихся в селе Вишеньки, в Киеве, Днепре, Обухове в магазинах «Великая Кишеня» и «Велмарт».

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018