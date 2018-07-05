«Велика Кишеня» купила свои долги со скидкой в 72%

Управляющий продуктовыми сетями «Великой Кишени» и «Велмарт» – холдинг «Ритейл Групп» – выкупил за 190,965 млн грн долги своих компаний через подконтрольную компанию «Маркет-Сервис».

Соответствующий договор о переуступке был подписан 4 июля.

ООО «Маркет-Сервис» зарегистрировано в Киеве 13 марта 2001 года. Учредителем и руководителем компании является Ирина Рудь. Уставный фонд составляет 11,8 тыс. грн. По данным системы YouControl, компания «Маркет-Сервис» входит в «Ритейл Групп» Романа Лунина.

Аукцион по продаже актива прошел 11 июня. В ходе торгов цена могла упасть со стартовых 682 млн грн в 9:35 до 136,4 млн грн в 16:15, но в 15:35 «Маркет-Сервис» остановил торги на отметке 190,965 млн грн. Других желающих купить лот не было.

Одним лотом на торги выставлялись права требования по шести кредитам. В один пул объединены активы Банка Форум, «Киевской Руси» и Дельта Банка.

Все заемщики – 5 юридических лиц – не находятся в процессе банкротства, ведут активную хозяйственную деятельность и входят в состав холдинга «Ритейл Групп» Романа Лунина.

В обеспечение по кредитным договорам банкам передавались, в частности, недвижимое имущество (Центр подготовки товаров сельскохозяйственного назначения общей площадью 24 338,6 кв. м и земельные участки площадью 16 га в селе Вишеньки Бориспольского района Киевской область), а также товары в обороте продуктовой и промышленной группы, хранящихся в селе Вишеньки, в Киеве, Днепре, Обухове в магазинах «Великая Кишеня» и «Велмарт».