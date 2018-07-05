В Украине планируют делать отдельные места на паркингах для электромобилей

В Украине планируется отвести 5% мест на паркингах для электромобилей.

Об этом сообщил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

По его словам, сейчас обсуждается соответствующая государственная строительная норма (ГСН).

“Надеемся, что к 2030 году будет уже 100% паркомест оснащено для электромобилей. Но может быть и такое, что к 2025 году электромобили вытеснят другой транспорт. Может, в каком-то году вообще запретят бензиновые или дизельные авто. Соответственно, паркинги должны быть готовы к этому раньше”, – отметил Парцхаладзе.

Что касается паркингов в старых кварталах, замминистра пояснил, что есть специальные технологии строительства паркингов даже под существующими зданиями.

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“К примеру, посмотрите на ЦУМ. Он же не сносился. Его перестроили и сделали подземный паркинг. Но это дорогостоящая технология. Знаю, что в центральной части Киева сейчас рассматривают объект для реконструкции, и одно из требований к инвестору – строительство подземного паркинга более чем на 1 тыс. мест. Все зависит от экономической ситуации – окупится ли инвестору этот паркинг”, – подытожил Парцхаладзе.