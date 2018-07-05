ЕС разработал новый план по предотвращению автомобильной торговой войны с Трампом

Европейский союз рассматривает возможность прямых переговоров с отдельными автопроизводителями, чтобы избежать торговой войны с Соединенными Штатами.

Об этом сообщают источники Financial Times.

Европейская комиссия рассматривает варианты переговоров напрямую с автопроизводителями в США, Южной Корее и Японии для обсуждения снижения тарифов на конкретную продукцию в так называемом многостороннем соглашении.

План следующий: вместо того чтобы включать всех членов Всемирной торговой организации в договор (как это обычно происходит – ред.) для участия в «многостороннем» соглашении по доступу на рынки будет избрано лишь несколько стран-участниц.

Другими словами, это создало бы своего рода частный клуб для сниженных тарифов на импорт автомобилей.

Напомним, Трамп в прошлом месяце пригрозил ввести пошлины в размере 20% на автомобили, что ввозят из Европы. ЕС, в свою очередь, пригрозил ввести пошлины на товары из США на сумму до 300 миллиардов долларов, если план будет воплощен в жизнь.