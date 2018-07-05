Потенциал торговли между Украиной и Китаем составляет $10 млрд

Потенциал внешней торговли между Украиной и Китаем составляет более 10 млрд долл.

Об этом написал на своей странице в Facebook первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив по итогам встречи с главой Китайского комитета содействия торговле.

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“Потенциал торговли Украина-Китай составляет 10 млрд долл. И даже больше”, – отметил первый вице-премьер.

Кубив рассказал, что по итогам 2017 объем двусторонней торговли Украина-Китай вырос на 18% и составил 7,7 млрд долл.

“Тенденция роста продолжается и в текущем году: за I квартал 2018 объем двусторонней торговли составил почти 2 млрд долл., то есть на 18,7% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году”, – сообщил он.

Он также добавил, что украинская продукция без сомнения заинтересует китайских покупателей, которые за 5 лет планируют импортировать продукцию на 24 триллионов долл. и Украина планирует занять весомую долю в этом объеме.