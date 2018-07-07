Стало известно, какой процент украинцев совершает покупки в интернет-магазинах

В 2017 году только 10% украинцев пользовались услугой онлайн-заказа продуктов питания.

Об этом написал финансист Алексей Зубов.

“Из числа интернет-пользователей 20% совершают покупки различных товаров в интернет-магазинах. Продукты же питания в интернете покупали лишь 10% пользователей”, – написал он.

При этом, по данным финансиста, интернетом в Украине пользуется 60% населения, что эквивалентно примерно 25 млн человек.

“В среднем доля продаж продуктов через интернет в крупных торговых сетях составляет не более 1-1,3% от общего товарооборота”, – добавил Зубов.

В Украине регулярные покупки продуктов через интернет осуществляют люди среднего класса, которые составляют менее 25%, подчеркнул финансист.

“Люди этой социальной группы при покупке товаров через интернет имеют такие основные потребности: импортные продукты премиум-класса; качество продуктов; надежная упаковка; простой механизм урегулирования спорных ситуаций; доставка день в день; крупный заказ через интернет должен быть выгоднее, чем поход в магазин”, – рассказал Зубов.

При этом, по словам нардепа Сергея Тригубенко, интернет-шопинг в Украине является полностью незащищенным с точки зрения законодательства. И поэтому, когда в мире растет доля интернет-ритейла в сфере продуктов питания, украинцы – отстают.

Политик убежден, что онлайн-ритейл должен развиваться параллельно с законодательным урегулированием сферы с целью защиты прав потребителей.

“Поэтому если хотим двигаться в ногу с мировыми трендами, развивать комфортный для потребителя онлайн-ритейл, должны сначала законодательно урегулировать эту сферу так, чтобы работала защита прав потребителей”, – резюмировал он.