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В сети блокчейн было утеряно 6 млн биткоинов

В сети блокчейн было утеряно 6 млн биткоинов

На конференции Building-on-Bitcoin бывший ведущий инженер BitGo Джеймсон Лопп поведал о том, что на июль 2018 году в блокчейн сети Биткоин пользователи потеряли доступ к 6 миллионам BTC, пишет Сегодня.

По словам Джеймсона Лоппа, данные о криптовалюте недоступны, и биткоины никак не отслеживаются в сети, а значит их владельцы не могут получить доступ к ним по разным причинам, например, забытые пароли или воровство.

Учитывая тот факт, что максимальное количество биткоинов составляет 17 миллионов, то утерянное количество составляет 35,29% от общего числа криптовалюты.

В обороте доступно лишь 11 миллионов BTC, которые могут быть использованы, отправлены либо получены.

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Так как для восстановления утраченных BTC в оборот никто не собирается проводить хардфорк, 6 миллионов биткоинов, вероятнее всего, утеряны навсегда.

По материалам Сегодня
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