Аудиторы обнаружили в киевском аэропорту убытков на 120 миллионов

Национальное антикоррупционное бюро расследует уголовное производство относительно возможных злоупотреблений и растраты средств в действиях должностных лиц Киевского городского совета, Главного управления коммунальной собственности Киева, КП Международный аэропорт “Киев” (Жуляны) и ООО “Мастер-авиа”.

Об этом сообщает “Судебный репортер” со ссылкой на постановление Соломенского суда от 21 июня.

Производство зарегистрировали в марте 2018 года на основании отчета Государственной аудиторской службы от 22.12.2017 по результатам ревизии КП “Международный аэропорт “Киев” (Жуляны)” в период с 1 января 2014 года по 30 сентября 2017 года.

В заключении аудиторов говорится, что должностные лица Киевсовета и КП МА “Киев” (Жуляны) безосновательно определили арендную плату за пользование имуществом в размере 6% как для целостного имущественного комплекса. Но, как отмечают аудиторы, имущество не отвечает признакам целостного имущественного комплекса и к нему должны были применяться более высокие арендные ставки.

Другими участниками конкурса предлагалась арендная ставка в размере 15% от стоимости имущества, определенной отчетом о независимой экспертной оценке, но по формальным причинам их предложения были отклонены.

Сумма недополученных доходов от аренды оценивается в 22,5 млн грн.

Кроме того, в 2011-2017 годах коммунальное предприятие выплатило 41,3 млн грн зарплаты работникам, которые фактически выполняли работу для компании “Мастер-авиа”.

Также КП “МА” Киев” заключили с “Мастер-Авиа” договор о реструктуризации долга, в результате которого потеряны активы коммунального предприятия на 13,5 млн грн.

По оценкам аудиторов, коммунальное предприятие недополучило 41,6 млн грн от договора с “Мастер-Авиа” по заправке самолетов. Так, КП получает только 0,5% суммы дохода от предоставления услуг заправки за каждый календарный месяц.