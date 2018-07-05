По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (30,058 млн и 28,289 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (48 и 25). Максимальный курс продажи доллара 26,35 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,26-26,26 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствуют 73 активные заявки по доллару на сумму более 58,347 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ
– 7 лучших заявок “Куплю”:
26,2500 – 3 000
26,2500 – 1 000
26,2500 – 1 000
26,2500 – 5 000
26,2300 – 15 000
26,2300 – 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,2400 – 30 000
26,2400 – 21 000
26,2400 – 15 000
26,2400 – 10 000
26,2500 – 20 000
26,2500 – 15 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,2772 грн.(предыдущий 26,2372 грн.)
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,2058 грн. (предыдущий 26,1792)
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.