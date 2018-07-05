По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (30,058 млн и 28,289 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (48 и 25). Максимальный курс продажи доллара 26,35 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,26-26,26 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 73 активные заявки по доллару на сумму более 58,347 млн грн, которые распределились следующим образом:



*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,2500 – 3 00026,2500 – 1 00026,2500 – 1 00026,2500 – 5 00026,2300 – 15 00026,2300 – 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,2400 – 30 000

26,2400 – 21 000

26,2400 – 15 000

26,2400 – 10 000

26,2500 – 20 000

26,2500 – 15 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,2772 грн.(предыдущий 26,2372 грн.)

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,2058 грн. (предыдущий 26,1792)

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.