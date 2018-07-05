В Украине появился экологический бот, который будет предоставлять экоданные о любом предприятии

Министерство экологии и негосударственная организация Save Dnipro запустили первый в Украине экологический бот, который будет генерировать экологические данные из любой области Украины о конкретных предприятиях.

Программа позволит получать обновления записей в государственном экологическом реестре, куда поступают данные от субъектов хозяйствования о намерениях осуществлять плановую деятельность (строительство, реконструкция и тому подобное).

Кроме того, экобот будет мониторить обновления данных о разрешениях на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух стационарными источниками предприятий-загрязнителей.

«Экологический бот — это пример синергии органов власти и общественной инициативы. Ранее эти реестры были закрыты, кроме реестра оценки воздействия на окружающую среду. Он заработал полгода назад. То есть у общественности не было возможности получать необходимую информацию», — резюмировал министр экологии Остап Семерак.