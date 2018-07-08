Jaguar грозится уйти из Великобритании в случае "плохого" Brexit

Крупнейший британский автопроизводитель Jaguar Land Rover предупреждает о возможности прекращения работы в Великобритании в случае невыгодных условий выхода Объединенного Королевства из ЕС.

Об этом заявил генеральный директор концерна Ральф Спет, сообщает Reuters.

“Плохая сделка относительно Брекзита уменьшит ежегодный доход Jaguar Land Rover более чем на 1,2 млрд фунтов. В итоге, нам придется существенно подогнать свои расходы. В течение последних пяти лет мы вложили в Объединенное королевство около 50 млрд фунтов и есть планы инвестировать еще 80 млрд в течение следующих пяти лет. Однако, неправильный результат переговоров поставит это под угрозу”, – сказал Спет.

Он призвал официальный Лондон дать частному сектору больше уверенности. “Нам немедленно нужно больше уверенности, чтобы продолжать много вкладывать в Великобританию и обезопасить наших поставщиков, пользователей и 40 тыс. британских работников”, – отметил генеральный директор Jaguar Land Rover.

Reuters объясняет, что в эту пятницу правительство Великобритании соберется на специальное заседание по общей стратегии переговоров по выходу из ЕС. Итоги этого совещания будут критичны для дальнейших дискуссий с Евросоюзом.