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Японский майнер приговорен к тюремному заключению за скрытый майнинг Monero

Японский майнер приговорен к тюремному заключению за скрытый майнинг Monero

Японский окружной суд в первый раз приговорил человека к тюремному заключению в деле о скрытом майнинге. Реальный срок стал последствием арестов, проведенных полицией в 10 префектурах.

В понедельник японские СМИ сообщили, что мужчина получил год тюремного заключения за использование компьютеров других людей без их согласия.

По словам издания Nikkei, 2 июля Окружной суд Сэндаи вынес решение о присуждении 24-летнему безработному гражданину города Амагасаки в префектуре Хёго один год тюрьмы, при этом наказание отсрочено на три года в связи с семейными обстоятельствами подсудимого.

В статьях Nikkei и Kahoku не упоминается название используемого удаленного инструмента для майнинга, как и тот факт, что добыча криптовалют с использованием скриптов Coinhive была намеренной.

Однако, источник, знакомый с этим вопросом, объяснил, что подсудимый добавил программу на свой сайт, на котором распространялись онлайн-игры, в январе-феврале 2018 года. Мужчина не предупредил пользователей о работающем на сайте скрытом майнере.

Мошеннические программы для игр незаконны в Японии и нарушают Закон о запрете конкуренции в Японии. Нарушители могут быть привлечены полицией и понести наказание за свои преступные действия.

По материалам Altcoin.info
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