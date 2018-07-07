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В I квартале доля государственного сектора в экономике составила более 14%

В I квартале доля государственного сектора в экономике составила более 14%

В I квартале 2018 года доля государственного сектора в экономике составила 14,4%.

Об этом свидетельствуют данные Министерства экономического развития и торговли.

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По видам экономической деятельности, наибольший удельный вес государственный сектор имеет в следующих областях:

-профессиональная, научная и техническая деятельность — 66,6%;
-сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство — 59,8%;
-поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха — 34,3%;
-искусство, спорт, развлечения и отдых — 29,6%;
-транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность — 23,5%;
-промышленность — 11,7%.

По материалам Капитал
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