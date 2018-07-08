Названы самые скачиваемые приложения в App Store за 8 лет

Аналитическая компания App Annie представила исследование о самых скачиваемых iOS-приложениях. Лидером рейтинга стало приложение Facebook.

В топ-10 также попали Facebook Messenger, YouTube, Instagram, WhatsApp Messenger, Google Maps, Snapchat, Skype, WeChat и QQ.

Самыми загружаемыми играми были признаны Candy Crush Saga, Subway Surfers и Fruit Ninja.

По данным App Annie, в 2010-2018 годах общее количество загрузок достигло более 170 млрд, из которых 30,5 млрд скачиваний пришлось на 2017 год. Лидерами рейтинга по загрузкам стали США, Китай, Япония и Великобритания.

Общие расходы пользователей превысили 130 млрд долларов, в 2017 году – 42,5 млрд долларов.

По состоянию на май 2018 года в App Store доступно около 2 млн приложений, 10 тыс. из которых собрали более 1 млн долларов.

Авторы исследования отмечают, что владельцы устройств пользуются около 40 приложениями в месяц, тратя на это порядка трех часов в день.

В отчет попали данные о загрузках приложений и расходах пользователей с июля 2010 года по май 2018 года. Предустановленные приложения не учитывались в рейтинге.