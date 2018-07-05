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Европарламент рассмотрит новые правила безвиза

Европарламент рассмотрит новые правила безвиза

Депутаты Европейского парламента в четверг, 5 июля, рассмотрят новые правила безвизовых путешествий. Они предусматривают, что путешественники с правом безвизовых поездок смогут проходить проверку до прибытия в Евросоюз, используя Европейскую систему информации о путешествии и авторизации (ETIAS).

Об этом сообщает Радио Свобода.

Идея может быть воплощена уже в 2021 году.

По словам евродепутата от Венгрии Кинги Галь, эта проверка не будет создавать проблем для постоянных путешественников.

“Это будет простой процесс. Просто онлайн-проверка, которую они смогут пройти перед поездкой в ЕС”, – сказала она.

Граждане безвизовых стран должны будут заполнять электронную форму перед путешествием. В ней будут вопросы по уголовным делам в прошлом или посещение заявителями зон конфликта.

“Это позволит представителям власти определить, может ли кто-то из путешественников представлять угрозу до прибытия в ЕС. Если будут такие подозрения, путешественникам могут отказать во въезде”, – говорится в сообщении.

Стоимость авторизации – 7 евро. Разрешение на въезд будет действовать три года.

По материалам Корреспондент.net
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