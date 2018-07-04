ПриватБанк и UnionPay станут партнерами на украинском рынке

Сегодня в Киеве ПриватБанк и компания UnionPay International подписали протокол о намерениях, который дает старт реализации совместных проектов лидера украинского банковского рынка и крупнейшей международной платежной системы.

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В рамках сотрудничества с UnionPay на первом этапе ПриватБанк рассматривает возможность запуска в 2019 году обслуживания карт платежной системы UnionPay International в сети банкоматов и платежных терминалов банка. Кроме того, банк и UnionPay планируют разработку совместных инновационных платежных продуктов, которые будут способствовать модернизации украинской индустрии платежей.

Отметим, по версии авторитетной премии FinAwards2018, лучшей платежная картой mass признана «Карта для выплат» от Приватбанка.

Данная карта позволяет получать любые денежные зачисления: зарплату, пенсию, авансы, командировочные, стипендию, все виды социальных пособий, выплаты по рождению ребенка, а также денежные переводы. Снимать наличные без комиссий можно в любом банкомате Приватбанка на территории Украины.

Справка Finance.ua

Карты UnionPay эмитируются в более чем 40 странах. Украина станет 170 страной мира, в которой будет развиваться сервис обслуживания карт UnionPay.