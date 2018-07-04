Турция будет поставлять украинской армии беспилотные авиационные комплексы

Украина и Турция договорились о передаче Министерству обороны Украины передовых технологий и программного обеспечения в сфере связи, беспилотных авиационных комплексов и подписали соответствующую компенсационную сделку.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

Как сообщается, стороны договорились о развитии сотрудничества в направлении беспилотных систем вооружения, о возможности создания совместного КБ по разработке новых образцов двигателей для бронированной техники. В свою очередь представители Турции подтвердили заинтересованность турецкой стороны в закупке самолетов Ан-178.

“По результатам работы комиссии стороны подписали меморандум по поставкам в Украину беспилотных авиационных комплексов и создания совместного предприятия”. Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны США (Пентагон) может ускорить последующие поставки оружия Украине. Также сообщалось, что Канада готова передать Украине оружия на почти 10 млн долларов.