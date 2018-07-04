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Турция будет поставлять украинской армии беспилотные авиационные комплексы

Турция будет поставлять украинской армии беспилотные авиационные комплексы

Украина и Турция договорились о передаче Министерству обороны Украины передовых технологий и программного обеспечения в сфере связи, беспилотных авиационных комплексов и подписали соответствующую компенсационную сделку.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

Как сообщается, стороны договорились о развитии сотрудничества в направлении беспилотных систем вооружения, о возможности создания совместного КБ по разработке новых образцов двигателей для бронированной техники. В свою очередь представители Турции подтвердили заинтересованность турецкой стороны в закупке самолетов Ан-178.

“По результатам работы комиссии стороны подписали меморандум по поставкам в Украину беспилотных авиационных комплексов и создания совместного предприятия”. Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны США (Пентагон) может ускорить последующие поставки оружия Украине. Также сообщалось, что Канада готова передать Украине оружия на почти 10 млн долларов.

По материалам РБК
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