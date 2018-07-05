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Ученые создали сканер, который защитит смартфон от взлома (фото)

Ученые создали сканер, который защитит смартфон от взлома (фото)

В Южной Корее создали гибкий сканер отпечатков пальцев, который измеряет температуру тела. Его встроят под защитный экран смартфона.

Об этом сообщает Nature Communications.

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“Но не стоит рассчитывать на то, что он обнаружит у пользователя лихорадку только по прикосновению пальца. Эта технология помешает злоумышленникам использовать искусственную руку или поддельный отпечаток для взлома телефона”, – отмечается в сообщении.

Датчик разработан учеными центра Samsung Display-UNIST в Национальном институте науки и техники Улсана в Южной Корее.

Технология является уникальной, ведь до сих пор в смартфонах использовались непрозрачные датчики отпечатков пальцев, которые нужно было прятать под кнопку на задней панели или внизу дисплея.

По материалам УКРИНФОРМ
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