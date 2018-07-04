Google потратила более 31 млн евро против закона ЕС об авторском праве в интернете

Компания Google потратила более 31 млн евро на лоббирование против статьи 13 нового закона ЕС об авторском праве в интернете, который будет проголосован в Европейском парламенте 5 июля.

Об этом пишет Еuobserver.

В Google также лоббировали депутатов Европарламента за членство в 24 других организациях.

“Евродепутаты должны игнорировать большие деньги лоббистов из крупных технологических компаний и вернуть справедливое вознаграждение для создателей”, – сказал Майкл Дафер, глава UK Music, которая защищает коллективные интересы британской музыкальной индустрии.

Как известно, статья 13 директивы обяжет социальные сети и другие сайты подтверждать авторском праве, даже если контент был загружен самими пользователями.