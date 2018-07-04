По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (41,019 млн и 29,520 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” такое же, как и “Куплю” (37 и 37). Максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,24-26,25 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 74 активных заявок по доллару на сумму более 70, 539 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,2000 – 3 00026,2000 – 100 00026,1900 – 1 00026,1900 – 200 00026,1900 – 200 00026,1900 – 111 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,1000 – 5 000

26,1500 – 2 700

26,1500 – 4 600

26,1500 – 2 000

26,1500 – 1 000

26,1600 – 5 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,2372 грн. (предыдущий 26,1874)

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,1792 (предыдущий 26,1424)

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.