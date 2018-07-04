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Владелец "Киевстар" Veon продает бизнес в Италии

Владелец "Киевстар" Veon продает бизнес в Италии

Холдинг VEON заключил соглашение с CK Hutchison Holdings Ltd. о продаже 50% в совместном итальянском бизнесе Wind Tre, сообщил VEON.

Контроль над итальянским бизнесом останется у CK Hutchison. Ожидается, что завершение сделки произойдет в третьем квартале или в начале четвертого квартала 2018 года. VEON сохранит свою долю в Алжире (Djezzy) через GTH (владеет 57,7% GTH).

В результате сделки холдинг получит 2,45 млрд евро. Средства компания планирует использовать до приобретения активов Global Telecom Holding S.A.E в Пакистане и Бангладеш.

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Часть средств (около $1,1 млрд) компания направит на сокращение долга группы. Как ожидается, по итогам сделок коэффициент долг/EBITDA достигнет 1.8, что значительно ниже целевого показателя в 2.0.

Еще приблизительно $400 млн будет использоваться для упрощения корпоративной структуры компании и увеличения операционной деятельности на развивающихся рынках.

“Наша цель – повысить акционерную стоимость за счет более целенаправленного и оптимизированного портфеля”, – заявила CEO VEON Урсула Бернс, слова которой приводятся в пресс-релизе.

“С этой целью компания определила четыре неотложных приоритета: упрощение структуры группы, увеличение операционной деятельности на развивающихся рынках, укрепление баланса группы и поддержание текущей дивидендной политики компании. Сегодняшние транзакции – важные шаги для достижения этой цели”, – добавила она.

По материалам internetua.com
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