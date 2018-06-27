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Сменить мобильного оператора, но сохранить номер: названа дата запуска услуги

Сменить мобильного оператора, но сохранить номер: названа дата запуска услуги

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации определила дату запуска услуги по сохранению мобильного номера абонента при смене оператора связи.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Согласно опубликованному плану мероприятий, новая услуга должна быть запущена в коммерческую эксплуатацию 1 мая 2019 года.

С начала апреля 2019 года начнутся ее тесты в сетях операторов.

Напомним, Украинский государственный центр радиочастот в мае завершил все судебные тяжбы с поставщиками IT-решения этой технологии и объявил о технической готовности к запуску сервиса.

Напомним, в 2016 году АМКУ признал результаты тендера по внедрению услуги MNP недействительными и обязал государственное предприятие “Украинский государственный центр радиочастот” отменить все решения, принятые после раскрытия предложений компаний-участников.

По материалам Економічна Правда
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