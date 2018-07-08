В прошлом году борьба с контрабандой принесла в казну дополнительные 79 млрд грн

В прошлом году, благодаря борьбе с контрабандой, государственная казна получила дополнительно 79 млрд грн. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

“В прошлом году, от наших действий (борьба с контрабандой, – ред.), мы дополнительно привнесли в государственную казну 79 млрд грн”, – сказал Гройсман.

В этом году, по его словам, поступления могут быть не меньше.

“Но понятно, что пока мы боролись с одними схемами, появились другие, которые стали мне известны. И с которыми мы объявили борьбу совместно с Нацполицией, ГФС и другими правоохранительными органами”, – добавил премьер.