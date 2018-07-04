Большая распродажа: кому Фонд гарантирования отдает самые крупные активы

Продажа активов обанкротившихся банков пока происходит медленно. Слабая судебная система, политическая ангажированность и отсутствие нормального рынка NPL не позволяют поднять спрос на лоты Фонда гарантирования вкладов физлиц. Журналисты анализировали, какие активы Фонда раскупают быстрее других.

Наибольшая КУА страны

За период кризиса роль Фонда гарантирования вкладов физлиц сильно изменилась. Еще в 2014-2015 годах главной функцией Фонда была выплата компенсации вкладчикам, пострадавшим от банкротства банков. Начиная с 2016 года Фонд начал превращаться в крупнейшую в стране компанию по управлению проблемными активами. ФГВФЛ неоднократно констатировал, что после банкротства сотни банков в него попали их активы суммарным объемом около 500 млрд грн ($19 млрд). Но эти активы столько стоят только на бумаге – оценщики их снизили до 100 млрд грн. Но даже после такой «скидки» на выставляемые лоты, очередь покупателей не выстраивается.

Огромный портфель проблемных кредитов, недвижимость и другое имущество банков вызвали у Фонда гарантирования головную боль. Ведь в феврале-марте 2019 года завершится максимальный пятилетний срок ликвидации банков, с которых начался банкопад. И Фонд не сможет «закрыть» окончательно ни Брокбизнесбанк, ни «Форум», пока в них будут оставаться непроданные активы. От успешности продаж Фонда зависит не только соблюдение сроков ликвидации, но и покрытие вырученными средствами выплат кредиторам обанкротившихся банков и возвращение долгов перед госбюджетом. ФГВФЛ занимал деньги у Минфина и задолжал ему с процентами $5,5 млрд.

Директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин обещал в течение 2018 года выставить на торги активы всех ликвидируемых банков. С 2017 года Фонд работает исключительно через госплощадку «Prozorro. Продажи». На этой платформе можно отследить все выставленные на торги лоты. К текущему моменту Фонду удалось выручить за продажу активов $5,5 млрд грн.

Фонд продает преимущественно права требования по кредитам и недвижимость. Доход от продажи этих групп активов принес Фонду 5,73 млрд грн и 2,26 млрд грн соответственно.





Лидерами по объему проданных активов стали ликвидаторы Дельта Банка – 1,88 млрд грн, «Форума» – 1,19 млрд грн, банка «Финансы и Кредит» – 803 млн грн, ВиЭйБи Банка – 555 млн грн, Фидобанка – 490 млн грн.



Эксперты в NPL

В списке крупнейших покупателей кредитов преимущественно финансовые компании или компании, связанные с должниками банков. Покупателей можно разделить на три основные группы:

- профессиональные участники рынка;

- лица, близкие к должникам;

- участники торгов, которые рассматривают лоты как выгодные инвестиции.

Самую большую сумму за кредиты Фонда заплатила финансовая компания «Интегрити» – 402,9 млн грн. Она была создана в октябре 2016 компанией «Дизажио». По данным аналитической системы YouControl, с апреля по ноябрь 2017 участником «Дизажио» был Евгений Волгин, который в апреле 2018-го стал директором биржи «Статус Эксперт». Через интерфейс этой площадки потенциальные покупатели выставляют заявки на аукционы Фонда. Среди всех подключенных площадок «Статус Эксперт» заняла второе место по объему сгенерированного дохода. Благодаря ее клиентам состоялись успешные торги на 887 млн ​​грн. После Евгения Волгина участником компании с января по апрель 2018 был бывший сотрудник Фонда гарантирования вкладов Вадим Кононец. Он был временным администратором ряда банков.

С июня 2018 года «Интегрити» «переехала» из Киева в Ужгород, а ее бенефициаром стала гражданка Узбекистана Дилнозахтон Тургунова. Самый дорогой купленный «Интегрити» лот – кредиты агропредприятий Олега Бахматюка в его же ВиЭйБи Банка на 1,52 млрд грн, взятые под залог агротехники – комбайнов и тракторов – уже после начала кризиса, летом 2014 года. Покупатель заплатил за актив 180,1 млн грн. В «Интегрити» не ответили на запрос FinClub.

«Глори», «Универсум Финанс» и «ЗВ Риэлти» провели всего по одной, но крупной сделке.

В топ-5 активных участников аукционов Фонда гарантирования вошла финансовая компания «Женева». В апреле она купила за 184,6 млн грн задолженность «Укрпочты» по двум кредитам на 261 млн грн, привлеченным у Всеукраинского банка развития, принадлежащего Александру Януковичу. В пресс-службе «Укрпочты» комментарий получить не удалось. В «Женеве» отказались от каких-либо комментариев. Конечным бенефициаром «Женевы» является киприот Антониу Константинос (владеет СК «Бритиш Авто Клаб» и факторинговой компанией «Вердикт Финанс»).

Отказались от комментариев также в финкомпании «Авистар». Она известна тем, что купила у ВиЭйБи Банка всего за 64,9 млн грн кредиты на 282 млн грн одной из компаний сферы розничной торговли. Конечным бенефициарным владельцем финансовой компании является управляющий партнер Axel Partners Оксана Козачок. Ее партнером в «Авистар» является Юрий Костробий – член наблюдательного совета Укрэксимбанка по квоте президента в 2014-2017 гг.

Активно торгуется «Кредит-Капитал», входящий в PrimoCollect Group. «Мы специализируемся на покупке долгов физических лиц, поэтому нас интересуют розничные кредиты и ипотечные долги. Нам удалось купить более 300 тыс. дел на сумму задолженности более 5 млрд грн у таких крупных банков, как Платинум Банк, Дельта Банк, Банк «Финансы и Кредит», ВиЭйБи Банк, Укрбизнесбанк», – рассказали FinClub в компании «Кредит-Капитал». В частности, 22 марта она за 12,5 млн грн купила у Дельта Банка 17,8 тыс. кредитных дел с долгами на 188 млн грн.

Компания «Финмарк» среди топ-15 по купленным лотам лидирует как «наиболее регулярная»: она победила в 393 процедурах и заплатила за активы 137,6 млн грн. Ее контролирует Виктория Корна – владелец биржи «Электронные торговые системы». В компании отказались от комментариев.

Как пояснил FinClub старший партнер Ario Law Firm Юлиан Хорунжий, совмещение бенефициаров электронной торговой площадки и компании – покупателя прав требования по кредитам не нарушает закон. «В таком случае организатор аукциона может создавать преференциальные условия для участника путем существенного уменьшения размера вознаграждения площадке, которая оплачивается дополнительно к цене приобретения. Само по себе это не является нарушением ни законодательства, ни регламента торгов, однако такая преференция в некоторых случаях может содержать элементы недобросовестной конкуренции», – сообщил юрист.

Выкупили себя

Важная категория участников торгов – те, кто выкупает свои долги через третьи компании. Наиболее ярким примером такой продажи была переуступка прав требования по кредитам корпорации «УкрАвто» Тариэла Васадзе компании «Универсум Финанс». Последняя заплатила 243,7 млн грн за задолженность компаний группы Васадзе перед Дельта Банком на 996 млн грн.

99,9% «Юниверсум Финанс» принадлежит Инге Эсиава. При этом Эсиава совместно с дочерью Васадзе Ниной контролировала «Гермес Тревел Груп». Система YouControl указывает, что «Универсум Финанс» входит в группу «УкрАвто». При этом в самой автокорпорации отрицали связь с указанной финкомпанией. FinClub не удалось получить комментарий финкомпании.

Свежий пример – это покупка продуктовой сетью «Велика Кишеня» своих долгов. В июне компания «Маркет-Сервис» выкупила за 190,97 млн грн долги компаний холдинга «Ритейл Групп», которая управляет продуктовыми сетями «Велика Кишеня» и «Велмарт». По данным системы YouControl, «Маркет-Сервис» входит в «Ритейл Групп» Романа Лунина. После подписания договора эта продажа будет четвертой в рейтинге по сумме заключенного контракта.

В 2017-м компания «Си Пи Эс Факторинг» приобрела кредиты строительной компании «Юджин» в Банке Форум. Залогом по займам был подземный паркинг в центре Киева. Владельцем факторинговой компании выступает кипрская «Пиколаста Инвестментс». Она входит в группу «Смарт Холдинг» экс-владельца «Форума» Вадима Новинского. По данным СМИ, «Юджин» контролировалась этим бизнесменом. В пресс-службе группы «Смарт-Холдинг» на запрос не ответили.

Покупка – инвестиция

Лидером не по сумме, но по самому дорогому купленному активу является инвестиционный фонд «Глори», который управляется КУА «Инвестиционный капитал Украина». В апреле ICU заплатила 331,2 млн грн за права требования по кредитам «Донецкстали» в Дельта Банке. В 2017 году ICU выкупила задолженность предприятия перед «дочками» российских банков Сбербанком и ВТБ Банком на $250 млн. В компании не сообщили о деталях проведенных сделок. «ICU продолжает активную работу по мониторингу рынка проблемных долгов и покупке качественных активов этого класса. Мы рассматриваем возможность приобретения проблемных активов как у коммерческих банков, так и у Фонда гарантирования вкладов физлиц», – сказали в компании.

Еще одна компания, имеющая отношение к крупному бизнесу, – это «ЗВ Риэлти». Она участвовала только в одном аукционе: ее внимание привлекло историческое здание в Киеве на ул. Ивана Мазепы, 11, находящееся на балансе Дельта Банка. Контроллером неизвестной компании является Алексей Шалаев. Он является руководителем транспортной компании «Нова-Логистика» из Полтавской области. Система YouControl указывает причастность этой компании к группе «Финансы и Кредит» Константина Жеваго. Вышеупомянутое здание могло заинтересовать одного из самых богатых людей страны из-за соседства с ним гостиницы «Салют». За дом на Мазепы, 11 было заплачено 210 млн грн. FinClub не удалось дозвониться «ЗВ Риэлти».

Финкомпания «Локо» заплатила за активы банков 179 млн грн. Наибольшим купленным активом являются права требования по кредитам авиакомпании МАУ в банке «Финансы и Кредит». Залогами по кредитам выступают недвижимость и автомобили МАУ, а также имущественные права на полученные деньги от продажи билетов. В июле прошлого года за этот актив было заплачено 119,9 млн грн. Владельцем и руководителем финкомпании является Руслан Казюлькин. В пресс-службе МАУ на запрос FinClub пока не ответили. С финкомпанией «Локо» связаться не удалось, так как у компании нет сайта и телефона.

Компания «Укрбуд Девелопмент», входящая в группу «Укрбуд», на двух аукционах покупала недостроенные объекты в Киеве. Крупнейшим лотом стал недострой в Киеве на ул. Лабораторной, 6, которая была в залоге Национального банка. За него заплатили 112,6 млн грн. «“Укрбуд Девелопмент“я вляется ключевым девелопером корпорации в Киеве. Компания готова рассматривать любые объекты, которые могут представлять для нее коммерческий интерес, в том числе такие, которые отчуждает Нацбанк и ФГВФЛ», – сообщили в пресс-службе корпорации.

Невысокие результаты продажи активов участники рынка объясняют слабостью судебной системы страны, а также политическим контекстом во многих бизнес-кейсах. «В Украине работает такая судебная система, нет уверенности в том, что ты сможешь реализовать активы, даже если купишь их с дисконтом. Еще одна причина – это тот факт, что большая часть заемщиков связана с политикой, то есть много проблемных долгов принадлежит компаниям, которые могут быть политически ангажированными. Поэтому иностранные инвесторы не очень хотят с этим связываться», – пояснил управляющий партнер компании Baker Tilly Ukraine Александр Почкун.

Сейчас в корпоративной среде ситуация с корпоративными долгами решается во многом за счет реструктуризаций. «Кредиторы готовы списать определенную сумму задолженности при возвращении некоего процента. Бывает, что и 90-процентное списание происходит. Возможно, Фонду гарантирования следует идти на такие реструктуризации, однако здесь мы упираемся в регуляторные препятствия. Мне кажется, что государству стоит рассчитывать на возврат максимум 30% от номинальной стоимости активов», – добавил он.

Пассивность банков

Пока не проявляют особого интереса к распродаже активов банки, которых замечено всего пять.

Объектами их интереса выступили розничные кредитные портфели и недвижимость. Кредобанк дважды покупал портфель беззалоговых кредитов Платинум Банка, а Альфа Банк в июне купил ипотечные долги Дельта Банка. «Мы покупаем преимущественно наличные кредиты, поскольку качество ипотечных кредитов дает понимание, что мы не сможем получить доход, на который рассчитываем. Кроме того, пока действует мораторий на взыскание залогового имущества, нас будет отпугивать валютная ипотека. В этом направлении мы работаем на пути рефинансирования ипотечных кредитов. У нас есть обращение, в том числе от заемщика из неплатежеспособного банка, где мы готовы рассмотреть рефинансирование», – пояснила директор департамента розничных клиентов Кредобанка Арина Юзвишин.

Если говорить о других банках, то ТАСкомбанк также покупал права требования по кредитам в разных банках, заключенным с отдельными физическими лицами, а также помещения Дельта Банка. Наибольшей покупкой «Альянса» стали права требования по кредитам с залогом земельных участков в Одесской области (28,2 млн грн). ПУМБ вообще покупал только офисную технику, оставшуюся от Платинум Банка.

Банки не интересуются корпоративными портфелями из-за недоверия к банковской системе, считает Александр Почкун. «С розничным портфелем банкам легче работать. По корпоративной проблемной задолженности могут быть долгие судебные разбирательства. Тогда как банки не очень доверяют судебной системе в решении таких вопросов и могут не видеть перспектив получения доходности по таким кредитам. Кроме того, в корпоративных портфелях проблемой может стать непрозрачное право собственности. А поскольку там фигурируют крупные суммы, то владельцы такого бизнеса будут до последнего защищать свою собственность», – пояснил он.

Иван Пальчевский