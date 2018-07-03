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Холод позволил сверхпрочным металлическим стеклам стать пластичнее

Холод позволил сверхпрочным металлическим стеклам стать пластичнее

Ученым из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» удалось сделать сверхпрочное металлическое стекло эластичным благодаря методу криотермической обработки. Что важно, материал не стал менее прочным, говорится в исследовании, опубликованном в журнале «NPG Asia Materials».

Металлические стекла или сплавы применяют в различных отраслях — от создания магнитных материалов и медицинских инструментов до спортивного инвентаря. Эти стекла очень прочны и стойки к износу, однако они не пластичны. Применение криотермических циклов позволит увеличить пластичность этого материала — процесс повышает способность стекла сопротивляться растяжению и сжатию, но резко пропадает при дальнейшем нагревании материала.

«Криотермическая обработка выглядит универсальным и простым методом для изменения свойств, омолаживания или релаксации металлических стекол. Важно, что она способна как улучшить, так и ухудшить пластичность — это требует тщательной подборки состава сплава, исходя из строения атомных связей в материале», — говорят ученые.

В дальнейшем инженеры продолжат изучать влияние криотермической обработки на свойства разных материалов.

По материалам hightech.fm
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