На Бермудских островах создают новый класс банков для обслуживания Fintech и блокчейн-компаний

Правительство Бермудских островов объявило о планах внести поправки в Закон о банковской деятельности с целью создания нового класса банков, ориентированных на оказание услуг местным FinTech и блокчейн-организациям.

Поскольку местные банки отказались предоставлять услуги новым типам компаний, будучи обеспокоенными проблемами регулирования и потенциальными рисками, правительство острова провело с ними ряд консультаций, чтобы разработать обновление Закона о банковской деятельности.

Бермудские острова уже предприняли ряд шагов, чтобы укрепить свою крипто-дружественную позицию. В мае правительство подписало меморандум о взаимопонимании (MOU) с сетью Shyft, которая, как сообщается, предоставит 10 миллионов долларов на технологическое образование граждан и экономическое развитие блокчейна на острове.

В апреле был подписан Меморандум о взаимопонимании на сумму 15 млн. долл. США с Binance Group, с целью финансирования образовательных программ, связанных с fintech-технологиями и блокчейном.

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Отказ банков предоставлять услуги криптовалютным обменникам и блокчейн-компаниям затрудняет некоторым организациям возможность оставаться в бизнесе и побуждает других переезжать в страны с более дружественной нормативной средой.