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Доллар по 40: сценарий НБУ без траншей МВФ

Доллар по 40: сценарий НБУ без траншей МВФ

Национальный банк Украины разработал стратегию на случай неполучения очередного транша от Международного валютного фонда и падения мировых цен на металл.

В частности, к концу следующего года при негативном прогнозе курс доллара может достичь 39,4 грн.

Всего в НБУ подготовили документ с тремя сценариями:

  • базовый (согласно которому курс к концу 2019 года – 28,7 грн/долл.);
  • без траншей МВФ;
  • без траншей МВФ и в случае падения цен на металл.

Кроме курса валют, НБУ подготовил и разные сценарии по таким ключевым показателям, как ВВП, инфляция, объем международных резервов.

Также прогнозируются трудности с погашением внешних долгов.

В документе прописаны задания и схема действий регулятора в разных условиях.

По материалам Деловая Столица
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