Доллар по 40: сценарий НБУ без траншей МВФ

Национальный банк Украины разработал стратегию на случай неполучения очередного транша от Международного валютного фонда и падения мировых цен на металл.
В частности, к концу следующего года при негативном прогнозе курс доллара может достичь 39,4 грн.
Всего в НБУ подготовили документ с тремя сценариями:
- базовый (согласно которому курс к концу 2019 года – 28,7 грн/долл.);
- без траншей МВФ и в случае падения цен на металл.
Кроме курса валют, НБУ подготовил и разные сценарии по таким ключевым показателям, как ВВП, инфляция, объем международных резервов.
Также прогнозируются трудности с погашением внешних долгов.
В документе прописаны задания и схема действий регулятора в разных условиях.