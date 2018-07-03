НБУ разработал рекомендации по управлению рисками в платежных системах

Национальный банк разработал Методические рекомендации по управлению рисками в платежных системах, созданных банками и небанковскими учреждениями Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Этот документ подготовлен в поддержку конструктивного диалога и партнерства с участниками платежного рынка и с целью улучшения деятельности платежных систем и уменьшения их рисковости. Реализация его норм будет способствовать эффективному управлению рисками в платежных системах”, – говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что платежные системы и системы расчетов играют ведущую роль в экономике страны, обеспечивая осуществление субъектами экономики перевода средств и расчетов по обязательствам, которые возникают в процессе экономической деятельности. Надежные и эффективные платежные системы являются залогом стабильного функционирования финансовой системы и экономики страны в целом.

В то же время сфера платежных систем принадлежит к одной из рисковых сфер деятельности. Это, прежде всего, связано со сложностью процедур и инструментов, используемых платежными организациями, высокой мобильностью и оперативностью расчетов, быстрым развитием новых технологий, развитием систем дистанционного банковского обслуживания и тому подобное.

Возможность возникновения и реализации рисков при этом увеличивается, что может негативно влиять на участников платежных систем и их пользователей.

Методические рекомендации по управлению рисками в платежных системах, разработанные Национальным банком Украины, учитывают лучший международный опыт центральных банков и подходы экспертов миссий Всемирного банка и Международного валютного фонда в вопросах оверсайта платежных систем.