Киевский метрополитен посчитал, сколько поездок было оплачено бесконтактно

Недавно мы узнали, что жетонами в киевском метро сейчас пользуется менее одной трети пассажиров, а большинство оплачивает проезд картами метро. Теперь же КП «Киевский метрополитен» поделилось инфографикой, посвященной второму по популярности способу оплаты проезда на метро – бесконтактной оплате с помощью соответствующей банковской карты или мобильного приложения Google Pay / Apple Pay.

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Итого, к настоящему времени бесконтактным способом в киевском метро уже оплачено более 28 млн поездок. То есть, только за последний месяц (или около того) бесконтактной системой оплаты в киевском метро воспользовались еще более 3 млн раз.

Ежедневно платежными картами или устройствами с NFC-кошельками оплачивается около 90 тыс. поездок, а в пиковые дни – до 100 тысяч. Также сообщается, что пассажиры из 67 стран мира уже воспользовались возможностью бесконтактной оплаты проезда в киевском метро.

Топ-5 станций киевского метро, где чаще всего рассчитываются бесконтактным способом, выглядит следующим образом:

«Контрактова площа»;

«Академмістечко»;

«Лівобережна»;

«Почайна»;

«Мінська».

К настоящему моменту в киевском метро насчитывается 123 турникета, оснащенных терминалами с поддержкой бесконтактной оплаты.