В Варшаве заявили, что Польша "подарила" РФ 1 млрд злотых за газовый контракт - СМИ

Фактическая потеря прибыли от транзита газа через Польшу в 2008-2010 годах дала около 1 млрд злотых в “подарок” для российского газового монополиста “Газпрома”.

Об этом заявил уполномоченный правительства по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Накануне в Польше обнародовали засекреченный предыдущим правительством отчет о газовых контрактах. В нем говорится, что тогдашний министр экономики Польши Вальдемар Павляк допустил нарушения при согласовании контрактов.

Отмечается, что в 2010 году правительству не удалось улучшить условия импорта газа, несмотря на значительные уступки в пользу российской стороны. В результате цены “Польской нефтегазовой компании” (PGNiG) выросли на 10% в год. В 2009 году “Газпром” освободили от выплат польской компании Europolgaz за транспортировку газа в 2006-2009 годы на по крайней мере 300 млн долларов (около 1 млрд злотых), говорится в рапорте. Варшава якобы отказалась от суммы, которую ей присудил арбитражный суд в Москве – 25 млн злотых в пользу PGNiG.

В результате подписанных тогда соглашений прибыль Europolgaz за транзит 30 млрд кубометров газа через Польшу на расстояние 600 километров была ограничена до 21 млрд злотых.

“Это одна сотая того, что взимают за транзит через свою систему украинцы. Это означало, что россияне имеют право на транспортировку газа через Польшу бесплатно”, – сказал Наимский.

“Правительство получало такие сигналы, но не реагировало. Мы проиграли транзит”, – добавил он.